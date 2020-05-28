港版國安法僅1票反對！身分遭陸網狂起底　本人回應了

▲港區全國人大代表田北辰。（圖／翻攝田北辰臉書）

▲陸網掀熱議。（圖／翻攝微博）

投的是贊成票！他解釋，

起初覺得由香港自行立法，維護國家安全會較好，但是眼見爭議不大的國歌條例草案在立法會也受到拖延，認為要香港就國家安全自行立法變得越來越不可能，而且疫情過後，示威重臨，他認為香港不能再亂下去，始終需要維護國安的法律，由國家立法，

今（ 28 ）日中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案》（簡稱港版國安法）。不過，就有許多網友好奇究竟投下反對票的人是誰？對此，陸網也瘋狂猜測疑似是港區全國人大代表田北辰。中國人大 28 日表決通過決定，授權人大訂立香港國安法，香港特首林鄭月娥發聲明表示，歡迎人大通過決定，體現了國家對特區的關心，會全力配合人大常委立法工作，加強維護國家安全執法工作和公眾教育，並定期向中央提交報告。然而大會中卻有 1 人投出反對票，這也讓陸網瘋狂猜測疑似是港區全國人大代表田北辰所投下的。消息傳出後，也讓許多大陸網友憤慨留言，「就這還能當人大代表？」、「為啥要投反對票」、「潛藏在香港立法會的反中老狐狸終於在人大會議決議的關鍵時刻現了原形」。不過，亦有其他人提出不同看法，「有反對不是壞事。同樣，投票結果也體現了真正的民意」、「有不同聲音是好事，有不同意見也是好事。因為這無礙大局的反對票」、「既然是投票，每個人有自己的觀點，現在選票大勝，沒啥好追究別人的」。田北辰先前接受港媒訪問時，就針對「港版國安法」草案內容修改新增「行為和活動」時，表達了反對意見。他指出中國活動發生的突發事件與香港情況會有所不同，港人參加合法遊行聚會時，碰到有人作出危害國家安全的行為，原先合法活動的參加者走避不及，因而涉犯「港版國安法」並不公道。根據港媒《香港經濟日報》報導，對於被指出是投下反對票的田北辰，他也立馬回應，表示自己是「沒有辦法中的辦法」。（編輯：陳雅雲）