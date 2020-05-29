反港版國安法！ 政大連儂牆現「八句血淚文」台人超心疼

近期中國人大上在會中提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，而昨（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過，引起國際關注。在臉書粉專「政大人的連儂牆」就有投稿一則大字報，寫下「我不想死」、「但國家不讓我活」等心聲引起不少台灣人共鳴。

香港反送中行動去（ 2019 ）年延燒至台灣，台灣多所大學的學生響應香港，在校內設連儂牆支持多元聲音並聲援香港，先前政治大學連儂牆上也有不同意見以簡體字貼文挺港警，而這次港版國安法事件又再興風波，臉書「政大人的連儂牆」上出現一張照片，疑似是香港學生所寫的大字報，短短八句寫下不少港人心聲。

該大字報上面寫著：「我不想哭／但滿街都是催淚彈／我不想死／但已經寫好遺書／我不想要這個家／但已經不能回頭／我只想好好做人／但國家不讓我活」。短短 51 字卻道出香港人面對北京政府強推港版國安法的無奈，不少台灣網友深感共鳴，紛紛在底下留言支持。

▲政大連儂牆。（合成圖／翻攝自臉書「 政大人的連儂牆Nccu Lennon Wall 」）

同時該照片也迅速在臉書流傳，至今（ 29 ）日下午已經逾三千多則分享，而眾多網友也不捨回覆祝願港人平安「天佑香港」、「願榮光歸香港」、「請香港人要保重」、「看了真的很心酸」，也有人提醒「今日香港，明日台灣」、「一國兩制的後果你們看到了嗎」、「台灣人要以此為借鏡，居安思危」。（編輯：楊智傑）