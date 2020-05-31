一停就是4個月！轎車免繳「萬元停車費」　背後有洋蔥

中國大陸湖北省武漢市是最早爆發2019新型冠狀病毒（COVID-19）的城市，也歷經2個多月的封城管制，但是人情溫暖卻沒有因此被阻擋。一輛來自武漢的車輛在河南的收費停車場停了4個多月，車身積了滿滿的厚灰塵，路人還自發留言寫下鼓舞的字句，停車費更被減免了萬元。
綜合陸媒報導，中國大陸河南省鄭州市的車站鄭州東站的收費停車場內，有一輛轎車上面積滿厚厚的灰塵，引起行經路人側目，上面還被人用手指畫下「加油」、「等你歸來」等字樣。原來該車牌上的「鄂A」是湖北省武漢市的車牌代碼，車主應該是武漢人。
停車場保全表示，該車自1月20日開始停放，迄今已有4個多月，5月中曾有自稱車主朋友的人帶著車鑰匙前來想把車開走，不過由於正在協商減免停車費，對方因無法出具證明，無法把車開走。
28日，車主朋友再度來到停車場，他表示車主在武漢封城前來不及回去，在鄭州又沒房子住，便先到北京的房子住。後來解封後，便委託鄭州的朋友將車開走。車主朋友將車上民眾的鼓勵字樣拍給車主看，停車場佛心減免了武漢封城76天的費用3040人民幣（約12,700台幣），讓車主很感動。（編輯：林奐妤）
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