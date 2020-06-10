官場路難混？李克強從理想年輕人到「地攤經濟」李爺爺

▲中國十九大，坐在前領導人江澤民身旁的李克強。（圖／翻攝自《紐約時報》）

▲形象親民的李克強。（圖／翻攝自 中國 51 網）

▲2003 年時任河南省委書記的李克強。（圖／翻攝自中國 51 網）

▲2014 年李克強前往陝西省視察時，一名初一（國一）的學生問：「李爺爺可以抱一下您嗎？」李克強回應：「沒問題！」（圖／翻攝自中國西部網）

中國國務院總理李克強在 5 月 28 日於第十三屆全國人大閉幕記者會上，直言中國境內有 6 億人月收入僅千元，並鼓勵地攤經濟對解決失業問題有助益，新型冠狀病毒（ COVID-19 ）後的政策注重民生，有信心完成脫貧任務。然而中央宣傳部、官媒及北京市都傳出抵制李克強的「地攤經濟」的聲音，國家主席習近平與李克強之間的矛盾浮上檯面，讓外界注意。現在因為 COVID-19 疫情後的經濟議題，李克強在 2013 年就任國務院總理，其法學背景曾經給中國海內外帶來法治改革希望，但就任後外界漸漸將注意力轉移至領導人習近平，直到最近的習李鬥。李克強出生於安徽省合肥，來自定遠，祖籍江西省武寧，和屬於「太子黨」的習近平不同，出生於中階官員家庭的李克強，政治生涯從在北京大學為共青團工作開始，在團內的經歷，讓他最後成為以胡錦濤為主的「團派」大將。李克強在 1974 年從中學畢業後，其父李奉三安排他到自己曾擔任縣長的鳳縣郊外大廟公社東林大隊插隊，並在 1976 年宣示加入共產黨。1978 年 3 月進入北京大學法律系就讀，被稱為是文革之後的「七七級」大學生。中國共產黨第十七次全國代表大會（十七大）第五代接班人習近平，由江澤民、曾慶紅等人合力推出，擔任政治局常委和中央書記處書記。2010 年一開始，李克強一改先前的沈默，強勢出擊向外界放出充滿雄心的信號，在同年 1 月 28 日於瑞士達沃斯舉行的第 40 屆世界經濟論壇上，李克強發表致詞掀起「中國炫風」、4 月的上海博覽會出色的演講，都讓當時的分析家都認為，李克強的表現讓人耳目一新，似乎打算在十八大之前在政治博弈上放手一博。2013 年李克強擔任總理前，《紐約時報》曾在 12 年年底發表「李克強，那個理想主義的年輕人」。根據了解李克強的人士透露，在北京大學的自由、開放的學風深深影響了他。李克強會在課餘之時，和同學們辯論憲政的優點和階級鬥爭的弊端。在朋友們紛紛考取留美的同時，1982 年李克強被當時的北大黨委副書記馬石江勸說留在共青團。1989 年天安門事件中，時任共青團中央書記處書記兼全國青聯副主席的李克強，曾敦促示威學生返回校園。1993 年，李克強擔任共青團中央書記處第一書記，進一步加強「團派」背景。1998 年，42歲的李克強出任河南省代省長，成為最年輕的省長，當時的河南省屬於難以管理又貧窮的審份。李克強於 2002 年升任省委書記，各階對他任職河南的 6 年評價並不出色。期間發生火災、非法買血導致數千至數萬名農民在政府下屬的診所感染愛滋病毒。雖然賣血感染的問題在李克強任官之前就已存在，但他因為掩蓋危機、不遏止血液污染或追查而受到批評。愛滋病關注團體，北京愛知行研究所負責人萬延海形容「數百人生命垂危之際，他更關注的卻是自己的仕途」。而根據 2013 年《揚子晚報》的報導，李克強立刻調動人力，展開中國首次省級愛滋病普查，對因賣血感染的患者進行免費診治、免費母嬰阻斷、愛滋孤兒免費上學等救助措施，到 2004 年河南艾滋病根本上被防治。後 2004 年，李克強調任遼寧省委書記，遼寧省對老舊的國有工業企業進行了結構調整，造成大量人口「下崗」失業。藉助從中國國家開發銀行獲得的 80 億美元資金，將規模巨大的棚戶區改造為住房，超過一百萬人因此受益。2007 年李克強調回北京時，遼寧省的經濟增長儘管未必出眾，但也算健康。同年，李克強在十七屆一中全會上，從中共中央委員直接晉升為中共中央政治局常委，11 月被任命為國務院黨組副書記，中共中央財經領導小組成員，為 2008 年第十一屆全國人大第一次會議中接任國務院副總理做準備，並在會議上由溫家寶提名，被任命為國務院副總理。2004 年年底，因六四事件被捕入獄、流亡海外的民運領袖王軍濤曾在網路上發表文章點評北大校友：胡平、張煒、李克強。王軍濤形容，李克強在校園中是個思想敏銳、見解深刻的人。在六四時，短短的交流讓王軍濤覺得他少了些風骨、多人人情世故的穩健，但依然心胸開放。經歷過國內政治滄桑巨變，李克強居然仍可以在官場中存活，升至第五代領導的地位。王軍濤，擔心彼此往昔的共識已經消失，說道「我不是不相信李克強，而是不相信中國的政治與制度」。「地攤經濟」不是李克強第一次被官媒公開批評，總部設在紐約的明鏡出版社旗下《內幕》曾分析當時，《人民日報》批評李克強可能是習近平為首的太子黨想繼續打壓團派，且團派的勢力在 2012 年之後開始進入「潰敗期」，從兩件事可見：一是，團派中堅令計劃兒子的醜聞；二則是習近平接任胡錦濤成為總書記。而中國政治評論員林和立則認為，李克強了解經濟，唯獨缺少人格魅力，擔心他可能會像溫家寶那樣，無法突破部委、省市等利益集團。2013年 3 月，李克強在十二屆全國人大一次會議上接替溫家寶出任國務院總理。《 BBC 》整理 2013 年中國內部的網路評論，不少人對有法律背景的李克強推動中國法治寄與厚望。雖然李克強在此次地攤事件前，給人的印象相對較淺，但根據中國官媒多次報導，李克強上任以來，常因為「政令不出中南海」、「官員怠政」等經常發火，甚至一次用茶杯砸桌，加上工作繁重經常以黑眼圈示眾，給人親民勤政的形象。