海南自貿港開放第七航權方案：最高每週7班次

（中央社台北9日電）中國民用航空局官網今天公告「海南自由貿易港試點開放第七航權實施方案」。說明文件顯示，方案規定，外籍航空公司在海南經營客、貨運第七航權，每條航線客貨總班次每週最高分別為7班。據中國民航局說明文件，這項實施方案也提到，指定的外國空運企業經營第七航權航班時，在海南與中國境內的其他地點之間無串飛或中途分程權。中國民航局可根據國家和行業的宏觀調控需要，和試點評估結果適時調整試點政策。說明文件宣稱，這項航權試點開放政策的使用主體為外國空運企業，不包括香港、澳門、台灣航空公司。實施方案指出，外籍航空公司經其所在國指定和中國民航局確認後，按照現有規章規定，向中國民航局或民航地區管理局申請運行合格審定、航線經營許可、航班時刻和預先飛行計畫。安全監管方面，方案規定，由中國民航中南地區管理局及其派出機構，對外航安全運行情況進行監督檢查。未達到安全運行要求的，按照有關雙邊航空安全協定和外航運行管理規章，採取運行限制措施。中共中央及中國國務院1日發布「海南自由貿易港建設總體方案」，將在海南全島實行以零關稅為基本特徵的貨物貿易自由化制度，目標是在21世紀中葉建成具較強國際影響力的高水準自貿港。第七航權又稱「完全第三國運輸權」，為容許本國航機在本國領域以外經營獨立的航線，在境外接載乘客和貨物，而不用飛返本國。即本國航機在其他兩國接載乘客和運載貨物。第七航權並不多見，原因在於簽約國等同開放外國航空公司經營其國際航線，對本國航空公司經營的國際航線造成競爭。（編輯：繆宗翰/沈朋達）1090609