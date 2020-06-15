北京宣布防疫進入「戰時狀態」　逾7千社區列入敲門行動

中國北京市自 11 日起通報 1 例新型冠狀病毒（ COVID-19 ）本土感染案例後， 4 日內已累計 79 起病例，其中包括無症狀患者，引起外界擔憂疫情二次爆發的可能。同時，根據目前疫調最早通報的 7 例皆與被稱作北京市「菜籃子」的新發地市場有關，目前市場已經封市消毒。北京市委組織部今日（ 15 ）宣布，全市社區防控工作迅速進入「戰時狀態」，並開展「敲門行動」大排查。
北京市今日下午舉行第 118 場新冠肺炎（ COVID-19 ）防疫發佈會，市委組織部部務委員徐穎表示，全市社區防控工作迅速進入戰時狀態，全市 7120 個社區和村，近 10 萬名社區工作者投入「抗擊疫情戰場」。
同時，「敲門行動」在北京市各社區和村展開，當地通過張貼公告、上門詢問、電話微信聯繫等多種方式，過濾 5 月 30 日以來，曾去過新發地市場的近 20 萬人口，並以社區為單位，就近安排病毒篩檢、居家觀察檢疫。「敲門行動」要求各社區落實「應排盡排、不落一戶」嚴格管控社區人口出入。
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