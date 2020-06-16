國進民退成下一個馬雲？京東董事劉強東辭旗下5公司高管

中國電商巨頭京東集團在上週五（ 12 ）公布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為 226 港元，預計在周四（ 18 ）在香港掛牌上市，但董事長兼首席執行官劉強東，近 3 日接連卸任京東旗下 5 家公司高階管理職務，其助理張雱也一同辭去這 5 公司的法定代表人職位。
據中國媒體報導，「天眼查數據」昨日（ 15 ）發現，劉強東至少從京東集團旗下 5 家公司卸任，包括天津京東啟正貿易有限公司經理、廊坊京東吉特貿易有限公司總經理、廊坊京東冠馬貿易有限公司經理、廣東京東雲錦揚信息技術有限公司經理及昆明京東雲科物流有限公司總經理。且從 6 月開始，劉強東已逐漸退出集團旗下的企業體，包括令 3 家貿易公司。
京東在香港上市前，劉強東卸任集團旗下多家公司，加上騰訊董事會主席馬化騰去年 9 月辭去深圳市財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理；馬雲也卸任阿里巴巴董事會主席，保留合伙人權利，引起外界猜測。
中國歐盟商會在本月（ 6 月）初發表今年商業信心調查報告，指在新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情影響下，在中國經營的歐洲公司不得不在迷霧中摸索前行。令人擔憂的是，半數的受訪者認為（中國）國有企業在 2020 年將以犧牲私營企業為代價來獲取新的發展機遇，數據同比增長 7%。
報告指出，中國不充足的市場化正促使它滑向「一個經濟，兩種系統」的模式，一方面，市場的力量越來越大，政府所採取的現代監管機制也更貼近國際標準；另一方面，經濟的關鍵領域仍由國有企業巨頭把控，一些私營企業被束縛，或甚至被迫退出市場。
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