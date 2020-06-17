中國暴雨、旱災擴大！24省逾800萬人受災　續發黃色警報

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隨著逐漸進入夏季，中國近日連降暴雨大水導致「汛情」（水災），據中國官方統計至 15 日，西南省份包括廣東、廣西、湖南、江西、貴州，重慶等至少 24 個行政區，852.1 萬人次受災、 49.5 萬人需要緊急轉移安置、7300 餘間房屋倒塌、農作物受災面積 622 千公頃；直接經濟損失 206.7 億元人民幣（約台幣 868億 ）。同時綜合中國媒體報導，今年入春以來，雲南省降水量較常年平均值減少 20.5 %，且有持續偏少的跡象，全省平均降水量 90 毫米。溫高雨少造成土壤流失水分較快，加速乾旱，中國管理部會同財政部自 4 月中旬，向雲南省下撥中央防汛抗旱補助資金 1 億人民幣，並在上個月（ 5 月）中派出工作組趕赴旱災區，指導協助地方。根據統計，今年雲南省旱災已造成 353.6 萬人受災，近百萬人因此需要救助，農作物受災面積 623.1 千公頃，其中 11.9 千公頃無法採收，直接經濟損失高達 18.8 億元人民幣。根據中國《人民日報》今日（ 17 ）上午 6 時，中央氣象台網站持續發布暴雨黃色警報， 17 日 8 時至 18 日 8 時，黃淮南部、江淮北部、江漢大部、四川東北部和中部、重慶北部和東南部、陝西東南部、貴州中西部和東北部、湖南西北部、雲南西部等地的部分地區有大到暴雨，其中，江蘇北部、湖北西部、重慶北部等地局地有大暴雨（ 100 至 150 毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量 40 至 60 毫米，局部地區可能逾 80 毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。