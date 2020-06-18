蓬楊會一結束 北京公布港版國安法排入審議

（中央社台北18日電）官方新華社報導，今天開始的中國全國人大常委會第19次會議將審議「港版國安法」草案，其中對防範、制止和懲治發生在香港的分裂國家等4類犯罪行為和相應刑事責任，作了明確規定。此前，中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間18日剛於夏威夷結束會談。據中國外交部轉述，楊潔篪在會中表示，包括「港版國安法」立法等香港事務純屬中國內政，堅決反對美國干預香港事務的言行。新華社引述全國人大常委會法制工作委員會發言人辦公室報導，「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）」，已由委員長會議提請18日、即今天召開的13屆全國人大常委會第19次會議審議。報導說，這項法律草案貫徹落實第13屆全國人民代表大會第3次會議通過的「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」，法制工作委員會負責人向會議作了關於法律草案的說明。其中，「草案對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等4類犯罪行為的具體構成、和相應的刑事責任，作出了明確規定」。新華社報導中並未列出港版國安法草案具體條文。（編輯：沈朋達/周慧盈）1090618