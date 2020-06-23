三峽大壩將潰堤？風水師預言「滅頂時間」：恐遇大地震

香港風水師權朗 15 日在個人 YouTube 頻道中預言，農曆 5 月至 6 月，中國西南部可能有嚴重的大地震，強度達 8.3 級或更高，而這場地震將直接影響長江三峽大壩，甚至會讓長江三峽大壩決堤、倒塌，釀成嚴重水災。
權朗也指出，三峽大壩潰堤所帶來的水災，將會對中國造成很大的影響，許多地方將面臨嚴重水災，且受牽連的民眾很多，甚至有部分人民會在水災中遇到生命威脅。（編輯：許苡晴）
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香港風水師權朗 15 日在個人 YouTube 頻道中預言，農曆 5 月至 6 月，中國西南部可能有嚴重的大地震，強度達 8.3 級或更高，而這場地震將直接影響長江三峽大壩，甚至會讓長江三峽大壩決堤、倒塌，釀成嚴重水災。
權朗也指出，三峽大壩潰堤所帶來的水災，將會對中國造成很大的影響，許多地方將面臨嚴重水災，且受牽連的民眾很多，甚至有部分人民會在水災中遇到生命威脅。（編輯：許苡晴）
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