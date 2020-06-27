農民工失業返鄉！圖書館留言感動萬人　政府秒替他找工作

▲字裡行間可以看出對圖書館的滿滿感謝。（圖／翻攝自東莞市圖書館微博）

中國大陸東莞市一位農民工於圖書館的留言在微博上爆紅，因為失業準備返鄉的農民工，最捨不得的就是城市裡的圖書館，留言寫下自己的滿滿感謝。真誠的文字讓網友大為感動，引發熱議後，當地政府也出面替他找工作，讓他可以繼續待在東莞生活，繼續在圖書館盡覽群書。綜合媒體報導，來自湖北的農民工吳桂春，在東莞市打工已經 17 年，但最近受疫情影響，吳桂春工作的鞋廠停工，無奈之下吳桂春決定回去老家。臨走之前，吳桂春最掛念不下的就是東莞市圖書館。原來吳桂春是個愛書之人，每次休假日就會待在圖書館裡看書，當天他去圖書館辦理退卡手續，圖書館員好奇詢問為何要退卡，吳桂春便解釋因為失業返鄉，要離開東莞，以後也不會再來了。於是圖書館員便建議吳桂春給圖書館留個言，當作紀念。吳桂春當場寫下，「我來東莞十七年，其中來圖書館看書有十二年。書能明理，對人百益無一害的唯書也。今年疫情讓好多產業倒閉，農民工也無事可做了，選擇了回鄉。想起這些年的生活，最好的地方就是圖書館了。雖萬般不捨，然生活所迫，餘生永不忘你，東莞圖書館，願你越辦越興旺。識惠東莞，識惠外來農民工。」雖然字跡潦草，句句卻十分真誠，東莞圖書館在微博分享了吳桂春的故事後，立即在網路爆紅。網友紛紛留言表示，「如此生活艱辛的人尚能努力向學，慚愧啊」、「太有時代感和勵志性了」、「真的很感慨，愛書之人都會同意圖書館是世間最美麗的地方」、「這重新提醒了人們閱讀的價值」。吳桂春的故事在網路爆紅後，東莞市政府也決定出面替他找工作，讓他能夠繼續待在東莞市，繼續經常造訪最愛的圖書館。（編輯：倪浩軒）