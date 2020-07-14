金融時報：中國軍事施壓 台灣宜強化後備軍力

（中央社倫敦13日綜合外電報導）中國不斷透過軍事壓力主張自身利益，台灣也正加強武裝部隊。軍事專家警告，面對中國威力強大的飛彈、空中和電子作戰能力，台灣民眾必須做出更大貢獻來捍衛自己的國家。英國「金融時報」（Financial Times）報導，分析家認為，台灣抵禦侵略的最佳對策是增強後備軍力，雖然帳面上看起來人數很多，但因缺乏訓練，被視為難以肩負重任。曾寫下「中共攻台大解密」一書的美國智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）研究員易思安（Ian Easton）說：「這些年輕人是一股可以力挽狂瀾的潛在力量。萬一遭到入侵，後備軍人是他們最大的希望之一。」總統蔡英文曾承諾在她的第2任期改革後備動員制度。國防部表示，漢光36號實兵實彈演習從今天至17日執行5天4夜三軍聯合防衛作戰實兵操演，兩個後備部隊將與現役軍人一起模擬保衛海灘、抵禦中國人民解放軍攻擊。報導提到，台灣軍隊近年轉為完全募兵制，掏空了後備軍力，帳面上後備軍人有230萬人，包括退伍8年內列管精壯人力約78萬人，其中只有8萬4000人是受過較佳訓練、較積極的退伍志願役軍人，還有34萬9000人是先前的徵兵制兵力，另32萬6000人只完成基本軍事訓練。根據現行法律，後備部隊教召是於退伍後8年內執行，以4次為限，每次不超過20日。但目前許多後備軍人在退伍8年內，每兩年一訓，一次僅訓練數天，易思安認為，解放軍構成的威脅日益增長，這種訓練程度「不足以應對挑戰」。美國曾主張，就算解放軍入侵部隊設法登陸台灣，只要後備軍人數眾多且訓練有素，中國就很難完全控制台灣。有一項改革提議是把最強的後備軍人單位與現役部隊整合，再將其餘軍人改編為「領土防禦部隊」，以游擊戰訓練為主。根據美國喬治梅森大學（George MasonUniversity）安全研究中心（Center for SecurityStudies）2018年的報告，這項提議與同樣面臨外部威脅的波羅的海國家或斯堪地那維亞半島國家做法類似。這份報告指出：「他們投資在『人民部隊』上，像是挪威國民警衛隊（Heimevernet）或愛沙尼亞防衛聯盟（Estonian Defense League ），不再是傳統軍事部隊與常規入侵部隊短兵相接…（這些）部隊接受過一些軍事訓練，但大多是平民。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1090714