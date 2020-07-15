江西民眾網購厄瓜多凍蝦　包裝、貨櫃都驗出新冠病毒

新冠肺炎疫情全球延燒，美洲地區狀況不容樂觀，拉丁美洲由於公衛和醫療條件普遍不高，病毒擴散也相當快速。中國大陸江西近日截查到一批從南美國家厄瓜多進口的凍蝦，竟在其包裝和貨櫃內側都驗到新冠病毒，嚇得趕緊將貨品封存，並進行環境大消毒。
根據陸媒《看看新聞》報導，江西萍鄉地方政府 14 日發出公告，聲稱在 13 日接獲來自湖南省應對新冠肺炎聯防聯控機制疫情防控組的通知，萍鄉市有部分消費者透過團購平台買的厄瓜多凍蝦，當局針對同批次產品的裝載貨櫃和外包裝進行檢測，竟發現新冠病毒核酸呈陽性反應。
有鑑於南美當前疫情嚴峻，萍鄉市政府收到消息後絲毫不敢大意，第一時間對配送點、門市、消費者及相關接觸人員進行全面排查，把疑似沾染新冠病毒的貨品進行封存，命接觸人員進行居家隔離，環境、物品和接觸人員的核酸檢測也在嚴格進行中。
在這之前，中國大陸其他地區，如大連、廈門海關，也曾在月初檢查厄瓜多凍蝦時，從其外包裝及貨櫃內側檢出新冠病毒陽性；以防萬一，已暫停有關企業進口產品到中國，已經進口並被扣下的貨物則進行退貨、銷毀等處理措施。
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