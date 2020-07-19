部署防汛救災 中共：習近平5月就要求高度重視

（中央社台北17日電）中國當前汛情引發關注。中共政治局常務委員會今天召開會議，除了提到防汛工作的重要，還強調早在2個月前，習近平就已經要求高度重視今年長江中下游的汛情。新華社報導，中共總書記習近平今天主持政治局常務委員會會議，研究部署防汛救災工作。習近平說，防汛救災關係人民生命財產安全、糧食安全、經濟安全、社會安全、國家安全。今年是中國「決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅」之年，也是「十三五」規劃（第13個五年規劃，2016至2020年）收官之年，做好防汛救災工作十分重要。他稱，6月份以來，在黨中央堅強領導下，防汛救災工作有序有力推進，取得了積極成效。當前全國防汛已進入「七下八上」（7月下旬、8月上旬是中國北方雨季，也是防汛關鍵期）階段，長江流域中上游地區降雨仍然偏多，黃河中上游、海河、松花江、淮河流域可能發生較重汛情，要求各地區都要做好準備。中國今年防汛形勢嚴峻，外界多把今年與1998年長江水災的情況加以比較，習近平的相關決策也受到關注。有觀察指出，習近平未像其前任江澤民、胡錦濤到水災前線視察。外界先前注意到，6月28日，習近平對水災首度做出指示，表示一些地區汛情嚴峻；7月12日時，他再次表示「防汛形勢十分嚴峻」。不過，今天的會議強調，黨中央高度重視今年的防汛救災工作，習近平5月19日在主持中央政治局常委會會議研究有關工作時，就要求有關方面高度重視今年汛期長江中下游汛情，要搶抓水利工程修復、加強物資儲備、展開搶險培訓和演習等。在防汛的具體注意事項上，會議強調，要加強對次生災害預報，特別要提高局部強降雨、颱風、山洪、泥石流等預測預報水準，預警資訊發布要「到村到戶到人」。要強化重要堤防、重要設施防護，加強巡堤查險等。此外，會議也強調，要統籌做好疫情防控和搶險救災工作，避免疫情出現反彈；對貧困地區和受災困難群眾給予支持，防止「因災致貧返貧」；將城市內澇治理即加強防災能力納入「十四五」規劃中統籌考慮。（編輯：張淑伶）1090717