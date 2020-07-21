山西金融體系反貪徹查高層「落馬」　家中搜出近17億現金

中國山西省近日發起一波整肅貪腐的運動，山西省地方金融監督管理局竟暉落馬，家中據稱被搜出藏了 4 億現金(折合新台幣約 16.8 億)，短短不到幾天，山西已經有好幾位金融系統官員被徹查。
綜合陸媒報導，山西省紀委監委本月 20 日發出消息，該省近日針對其金融系統深入反腐，包含原中國銀監會山西監管局黨委書記張安順、山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）原黨組書記竟暉在內，多名高官落馬；另有山西省農村信用社聯合社原黨委書記崔聯會、副書記邢亮喜、專職副書記王忠澤被查。
據公開資料顯示，竟暉 1969 年 7 月生於河南， 1991 年加入中國共產黨，曾出任原山西銀監局任辦公室主任、山西省政府金融辦副主任，掛職呂梁市委常委、副市長。 2017 年 7 月起正式出任山西省政府金融辦黨組書記、主任，並於 2018 年 10 月起任山西省地方金融監督管理局（省政府金融辦）黨組書記、局長（主任），直到今年 6 月被免職。
微信公眾號「觀海內參」稱，有知情人士透露，竟暉被查捕後家裡被發現藏了 4 億元人民幣的現金，比之前落馬的中國國家能源局煤炭司副司長魏鵬遠還多。 2014 年 5 月，魏鵬遠被帶走調查，其家中發現 2 億人民幣現金，重達 1.15 噸，當時檢察官還從北京一家銀行的分行調去 16 台點鈔機清點，當場燒壞了 4 台。
消息並指出，竟暉的弟弟竟陽也牽涉相關貪腐案，成為其兄的白手套，給山西部分企業跑融資掙回扣。
有報導稱，山西除了 7 大煤企轉型近年備受外界關注外，「農信社改制」也是這幾年山西省金融系統中的重大事件。山西省委在 2020 年 6 月 18 日召開了「金融改革工作會議」，當時省委書記樓陽生聲稱要深化金融領域改革，把風險防控與金融反腐結合起來，堅決將金融領域的「蛀蟲」挖出來、清理出去。樓陽生話音剛落，山西省內農信系統貪腐大案便拉開序幕，不久竟暉等人便落馬，展現當局打掉由內部人、腐敗官員、不良企業相互勾結形成的圖利「黑三角」之決心。