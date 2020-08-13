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中國網路開賣新冠肺炎假疫苗　一劑要價逾2千元

中央社
calendar_today2020-08-13 14:16:50

▲疫苗開發示意圖。（圖／翻攝自 Anadolu Agnecy ）
▲疫苗開發示意圖。（圖／翻攝自 Anadolu Agnecy ）
（中央社台北13日電）陸媒報導，中國大陸網路社群近日已有人開賣武漢肺炎假疫苗，不但包裝為知名藥廠生產，還有仿冒條碼，外觀幾可亂真，一劑要價人民幣498元（約新台幣2100元）。

綜合上觀新聞、上海網路闢謠平台報導，近日，微信朋友圈有網友開賣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）假疫苗，文案上寫著「需要新冠疫苗的聯繫我，可做出口，產量低需排隊，9月2日正式上市」。

根據網路截圖，這款疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，最下方的批准文號顯示「待定」。用支付寶掃一掃條碼進行藥品追溯，可以查到該疫苗的生產企業是北京科興中維生物技術有限公司。

在微信群中，還有另一款假疫苗也號稱上市，有人宣稱：「498（元）一支，總共打3支，已經出來了。醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了。」

據報導，這款名叫「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」的疫苗，標示生產企業是武漢生物製品研究所有限責任公司。

對此，北京科興中維生物技術公司相關負責人表示，目前疫苗正在巴西、孟加拉等國家進行三期臨床研究，還沒有上市。

武漢生物製品研究所有限責任公司相關負責人也表示，目前疫苗已進入三期臨床試驗階段，具備大規模量產能力，但還未上市，也未公布價格。

報導強調，上述兩款網傳的疫苗均未上市，不存在一些人員先接種的說法，而且依據「中華人民共和國疫苗管理法」，在微信朋友圈裡兜售疫苗是違法行為，呼籲網友應該積極舉報。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前在央視新聞節目呼籲中國人不用太焦慮打疫苗，「我們可以不要太過焦慮，再看一下，疫苗當中到底哪個最終有效。現在國內的防控模式、防控能力，在疫苗出來之前，是可以保障國內經濟平穩有序發展的」。（編輯：楊昇儒/沈朋達）1090813

關鍵字

假疫苗 中國 亂真 2000元 新冠肺炎

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