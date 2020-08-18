🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 兩岸

陸國企龍頭「鐵建集團」董事長墜樓身亡！網傳陷貪污風暴

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-08-18 09:22:29update2020-08-18 09:24:03

▲中國鐵建董事長陳奮健驚傳墜樓身亡，中國鐵建於 18 日公告證實此消息。資料照。（圖／翻攝自鳳凰財經網微博）
▲中國鐵建董事長陳奮健驚傳墜樓身亡，中國鐵建於 18 日公告證實此消息。資料照。（圖／翻攝自鳳凰財經網微博）
中國特大型綜合建設集團、中國國內最大鐵路和公路工程承包商之一的國有企業「中國鐵道建築集團有限公司」（簡稱中國鐵建），其董事長陳奮健於 16 日墜樓身亡，中國鐵建於 18 日公告證實此消息，關於陳奮健確切死因仍在調查中，但時值中國國資委正於該集團進行巡視，加上有關中國鐵建虧損、近日遭美國列為與解放軍相關的可能制裁對象、捲入貪污風暴等負面消息，死因是否單純也引起外界聯想。

綜合陸媒報導，中國鐵建的前身是中國人民解放軍鐵道兵， 2007 年 11 月由中國鐵道建築總公司獨家發起成立中國鐵建股份有限公司，為中國國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業，也被視為中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。

58 歲的陳奮健，自 2018 年起任中國鐵建董事長、執行董事、黨委書記及董事會提名委員會主席，掌舵中鐵建近 2 年，之前則於中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記，資歷相當完整。而在中鐵建官網上有關於陳奮健最後 1 條的工作動態是在 8 月 13 日，他在雄安新區會見相關負責人，雙方就進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見，並達成共識。

有陸媒指出，中國鐵建 14 日才剛宣布近期中標了 7 個重大工程項目，包括關中環線眉縣經岐山至鳳翔公路、麟遊至法門寺高速公路 PPP 項目等，合計金額 581.29 億元人民幣，約佔該公司 2019 年度營業收入比例的 7% ；但這麼大規模的建設，陳奮健卻在此時墜樓身亡。

今年 6 月有外媒報導聲稱，美國川普政府已經決定，將中國科技巨企華為、協助北京監控新疆海康威視等 20 間中國企業，列作與解放軍相關，或會向有關企業實施經濟制裁，其中就包含了中國航空工業集團、中國鐵建等國有企業。

雖然中國鐵建並未對陳奮健墜樓的原因多有交代，但微博上的中國大陸網友認為，恐怕與近日鬧得沸沸揚揚的貪污案有關，網友們紛紛打下：「貪污腐敗時膽子很大，承擔責任時卻沒有膽量」、「終究還是一個人扛下了所有」、「跳樓不可怕，被跳樓才可怕」、「對於貪腐，不能一了百了，該查還得查，該追貪贓還得追贓」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字

中國大陸 墜樓身亡 董事長 國企 鐵建集團

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

最浪漫的全方位文青導演我們都喜歡岩井俊二的電影

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

『因為愛你，我的真面目只讓你知道！』12星座越來越愛你才會讓你看到的「真面目」！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR][塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[塔羅小測驗]抽張牌看看最近容易面臨什麼樣的困境？抽到這張的容易情緒崩潰

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

2020年8/17~8/23十二星座塔羅運勢 ：巨蟹出現契機；金牛運氣好轉

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽