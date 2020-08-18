陸國企龍頭「鐵建集團」董事長墜樓身亡！網傳陷貪污風暴

綜合陸媒報導，中國鐵建的前身是中國人民解放軍鐵道兵， 2007 年 11 月由中國鐵道建築總公司獨家發起成立中國鐵建股份有限公司，為中國國務院國有資產監督管理委員會管理的特大型建築企業，也被視為中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一。
58 歲的陳奮健，自 2018 年起任中國鐵建董事長、執行董事、黨委書記及董事會提名委員會主席，掌舵中鐵建近 2 年，之前則於中國交通建設集團有限公司任副董事長、總經理、黨委副書記，資歷相當完整。而在中鐵建官網上有關於陳奮健最後 1 條的工作動態是在 8 月 13 日，他在雄安新區會見相關負責人，雙方就進一步深化合作，推進雄安新區有關項目開發建設實施等交換意見，並達成共識。
有陸媒指出，中國鐵建 14 日才剛宣布近期中標了 7 個重大工程項目，包括關中環線眉縣經岐山至鳳翔公路、麟遊至法門寺高速公路 PPP 項目等，合計金額 581.29 億元人民幣，約佔該公司 2019 年度營業收入比例的 7% ；但這麼大規模的建設，陳奮健卻在此時墜樓身亡。
今年 6 月有外媒報導聲稱，美國川普政府已經決定，將中國科技巨企華為、協助北京監控新疆海康威視等 20 間中國企業，列作與解放軍相關，或會向有關企業實施經濟制裁，其中就包含了中國航空工業集團、中國鐵建等國有企業。
雖然中國鐵建並未對陳奮健墜樓的原因多有交代，但微博上的中國大陸網友認為，恐怕與近日鬧得沸沸揚揚的貪污案有關，網友們紛紛打下：「貪污腐敗時膽子很大，承擔責任時卻沒有膽量」、「終究還是一個人扛下了所有」、「跳樓不可怕，被跳樓才可怕」、「對於貪腐，不能一了百了，該查還得查，該追貪贓還得追贓」。
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