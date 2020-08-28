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黃之鋒：已做好隨時被捕送中準備

中央社
calendar_today2020-08-28 14:34:54

▲前香港眾志秘書長黃之鋒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲前香港眾志秘書長黃之鋒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北28日電）前香港眾志秘書長黃之鋒昨天接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他已經做好隨時被捕並被立刻引渡到中國的準備。

據報導，黃之鋒27日說：「我被捕似乎只是時間問題，保障我個人安全的時間已經耗盡了。」

他說，「一旦他們逮捕我，我可能會立即被引渡到中國」，當然，這是最糟的情況。「很多人問我：你準備好了嗎？我說，當然沒有人會準備好在北京的黑牢被判刑關一輩子。」

報導稱，另一名參與過反送中運動的「香港故事」成員李宇軒（Andy Li）日前搭乘快艇逃往台灣尋求庇護時，就已預見他即將被捕。李宇軒此前因為違反「港區國安法」於10日被捕後獲得保釋，但他偷渡失敗，已被中國海警拘捕。

報導指出，已有數十人在香港違反「港區國安法」被捕，該法」旨在打擊分裂、顛覆國家以及外國勢力勾結，違反會被判處很長的有期徒刑，包括無期徒刑。而且，該法還允許將香港公民帶到中國大陸接受審判。

黃之鋒說：「6月30日深夜11時以後，香港就不再是香港了。」他指的是實施「港區國安法」的時間。

他表示，實施「港區國安法」證明，北京當局無意兌現允許香港維持其法律自主權的承諾；許多國際企業擔心香港司法獨立喪失，正考慮外移到新加坡或亞太區域其他首都。

黃之鋒並強調，更重要的是，「港區國安法」覆蓋範圍遠遠超過中國領土，根據法律賦予的域外權力，大陸特工甚至可以綁架西方人，並將他們帶回中國面對審判。

當被問及在實施「港區國安法」後，為什麼不試圖逃到國外時，黃之鋒說：「除了希望戰鬥到最後一刻，我相信保持香港本地抗議氣勢確實很重要。」（編輯：楊昇儒/繆宗翰）1090828

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香港 前眾志 黃之鋒 被捕 送中

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