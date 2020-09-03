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北京將舉辦海峽論壇　陸委會：不鼓勵我方人士參與

國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-09-03 18:01:40

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者呂炯昌攝）
中國大陸將擴大對台交流的「海峽論壇」延到今年 9 月中舉行，會議模式將採取視訊搭配現場，好讓台灣民眾也能參與。不過有鑑於兩岸關係緊張，台灣政府單位陸委會今( 3 日)表示，無論是實體或視訊，皆禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，亦禁止中央機關人員參與、不樂見地方政府與會，同時提醒民眾，須注意是否有涉及《反滲透法》、「國安五法」等事，若有違反，主管機關將依法論處。

3 日下午在例行記者會上，陸委會副主委邱垂正表示，「海峽論壇」為中國共產黨主辦之大型對台統戰平台，歷年來藉由活動拉攏及分化臺灣，以達其「一中」的政治目標，批判、傷害台灣社會，因此針對舉辦與參加論壇，陸委會的政策說明如下：

1. 禁止在台灣辦理「海峽論壇」相關活動，亦不希望我方人士參與視訊，因為無論是實體或視訊、錄影，「海峽論壇」活動仍不改其統戰本質。陸方不可在台舉辦論壇分支活動及延續性活動；我地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦論壇相關活動；不希望我方人士透過視訊參加，或造成任何在台辦理事實。

2. 無論實體或網路，禁止中央機關人員參與，也不樂見我地方政府與會，呼籲我民眾及團體勿輕易參加。

3. 禁止機關(構)、個人或團體、政黨，以任何形式參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制臺灣方案」；除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

4. 政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關規範，避免觸法；另外也不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，或進行違法的合作、結盟。

陸委會並重申，持續推動兩岸人民正常交流往來，是政府的既定政策，對於秉持「對等尊嚴、合於規範、不涉及任何政治前提」的兩岸交流，政府都會給予支持。而對「海峽論壇」的相關規範是延續過去政策立場，呼籲國內各界，切勿配合中共對台的統戰操弄，共同維護國家主權及自由民主。

關鍵字

中共 海峽論壇 視訊 陸委會 禁止

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