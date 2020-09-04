後19大陷內外僵局　習近平藉民族情緒鞏固權威

學者寇健文分析，即便黨內對習近平有所不滿，他仍舊大權在握，在這種權力結構下，李克強只能是「弱勢總理」，「習李鬥」傳言「並不實際」，而且就算美中關係在中共20大前持續惡化，習近平也能將壓力轉化為民族情緒，鞏固權威。
2017年10月舉行的中共第19次全國代表大會將「習近平新時代中國特色社會主義思想」納入黨章，儼然成為習近平權力顛峰的象徵，但隨之而來的卻是美中貿易戰、經濟成長趨緩以及香港「反送中」運動。
就在習近平第二任期進入下半場之際，中國大陸又爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情、長江水患等重大挑戰，美中互動也持續惡化，連帶影響中國對外關係。
隨著內外危機爆發，各種傳言甚囂塵上，不僅有消息稱習近平在北戴河會議期間遭到黨內元老圍剿，更有評論指中國國務院總理李克強與習近平正在「內鬥」。
國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文上午接受中央社記者訪問時表示，回顧中共黨史，領導人凡是失去權力，首先會失去對涉外重大議題的話語權。
他指出，習近平近期不但提出「十個必須」治藏方略，對美更提出「任何人、任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應」的強勢回應，顯示他依然大權在握。
寇健文認為，面對內外壓力，中共黨內當然會有人對習近平有所不滿，他的公信力也會受到批評，但在高度權力集中與維穩下，這些情緒無法串連。此外，習近平近期持續清洗政法系統，牢抓武警、解放軍等「刀靶子」，「文人造反，五年不成」。
至於李克強近期提出6億人月均收入僅約人民幣1000元、地攤經濟等與習近平不一致的說法或政策，寇健文則表示，兩人矛盾自2012年上台以來持續存在，但李克強的權力完全受限，不可能與習近平抗衡，「習李鬥」之說，並不實際，最多只是意見分歧，李克強還是只能依循習近平所提出的大框架施政。
他也提到，即便李克強與習近平在仕途上是「平行關係」，這7、8年仍受到習近平的彈壓，何況資歷更淺的人選。因此，不論20大過後是李克強連任總理，或是另有他人獲拔擢，只要習近平主政，就會是「弱勢總理」，「至少很難再出現下一個（前國務院總理）溫家寶或朱鎔基」。
在對外關係方面，習近平昨天出席「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利75週年座談會」時，提出「任何人、任何勢力企圖把中國共產黨和中國人民割裂開來、對立起來，中國人民都絕不答應」等「五個絕不」。
寇健文表示，這番談話明顯是針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提倡的區分「中共」與「中國人民」策略。這番論述也能看出，即便美中關係惡化會使習近平在20大前面對壓力，他也能轉化為民族情緒，鞏固權威。（編輯：周慧盈）1090904