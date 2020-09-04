疫情趨緩　北京逐步恢復國際線直航入境

根據中國民航局公布資訊，3日即恢復直航北京的首批國家為泰國、柬埔寨、巴基斯坦、希臘、丹麥、奧地利、瑞典、加拿大等8個輸入病例較少國家的9個航班。其中，中國國航自金邊飛北京將是第1個航班。
為執行中共中央「嚴防疫情輸入首都」的部署，中國民航局自3月23日起執行國際航班入境分流。從國外（不含台港澳）飛往北京的航班，須先飛往周邊作為「第一入境點」的其他城市，對旅客進行檢疫，合格者才能再搭原機續飛北京。
據中國民航局統計，自3月23日至9月1日，共有511個航班經由第一入境點飛往北京。
中國民航局指出，對所有直飛北京的國際客運航班，在嚴格執行航班熔斷政策的基礎上，採取更嚴格的防控措施。首先是對單班運行實際輸入病例達到熔斷標準者，立即採取熔斷措施，並在熔斷結束後重新恢復從「第一入境點」入境。
二是對單班運行實際輸入病例超過3例的，入境點立即由北京恢復至指定的「第一入境點」；三是嚴格控制直航北京國際航班的載客率，並控制每天從首都機場入境的旅客規模；四是在嚴格執行旅客遠端（出境端）核酸檢測和機場防控措施的基礎上，對這類入境旅客嚴格實施閉環管理，最大限度防範輸入風險。
中國民航局說，下一步將根據首都北京疫情防控要求和接收能力，結合相關國家遠端核酸檢測推進情況，綜合評估疫情輸入風險、綜合保障能力、航線航班安排和旅客需求等因素，統籌安排其他分流航班恢復直航。（編輯：周慧盈）1090902