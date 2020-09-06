中國處置1.36萬違規帳號　大胃王直播被消失

習近平8月下令要堅決制止餐飲浪費行為，官媒央視多次點名「大胃王吃播」存在嚴重的浪費食物問題後，相關影片遭大量下架，甚至引發吃播行業的失業潮。
據中國國家網信辦2日通報，8月31日召開商業網站平台、自媒體、網路直播等「三項整治」推進會，通報近一個月的工作進展。
會議指出，「三項整治」行動開展，1個月來，依法處置違法違規直播平台338款，關閉主播直播間7.4萬個，封禁違規主播帳號10.5萬個，處置違規「吃播」帳號1.36萬個，網路傳播秩序明顯改觀，網路生態有效改善，行業規範管理水平逐步提升。
「吃播」是源自韓國的「美食真人秀」，靠著向網友播放自己吃飯的過程，依「吃相」獲取「打賞」。
在中國大陸，「吃播」已形成完整產業鏈，大胃王拼命吃，吸引粉絲群，並在播放量達到一定規模後，廣告就源源不斷，更躍為餐廳或特定美食的代言人。不僅如此，網紅主播穿的衣服、使用的餐具都有廣告置入。
中共官媒人民日報今天發表評論稱，「吃播」表演傳遞了一種畸形的飲食觀和價值觀，違背了公序良俗，敗壞了社會風氣。因此，抵制這些不良習氣、力戒奢靡之風，樹立珍惜糧食、敬畏食物的理念，營造崇尚節約、杜絕浪費的氛圍，成為建設健康中國的緊迫課題。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1090904