港人反國安法遊行　香港中聯辦：挑釁國家意志

綜合官方香港電台等港媒報導，北京在港派出機構香港中聯辦發言人批評，「一些頑固『攬炒派』執意藉9月6日這個原定立法會選舉日煽動街頭對抗，在疫情（2019冠狀病毒疾病）下公然違反限聚令，是公然挑釁相關法律和國家意志」。
報導說，香港中聯辦發言人對此「予以強烈譴責」，並指堅定支持港府與港警果斷執法，維護社會穩定和法治秩序。
稍早前有港人在網上發起「906」遊行，訴求包括反對「港區國安法」、要求恢復舉行因疫情延後一年的立法會選舉以及反對港府推行與中國大陸恢復通關的健康碼。
遊行訂於下午2時30分在九龍佐敦逸東酒店一帶集合，然後步行前往旺角。警方事前曾發出警告，要求市民不要參加這次未經批准的非法集結，並出動大批警力加以因應。
下午近3時，約二三百名示威人群出現在逸東酒店對面的永安百貨，高呼「香港獨立」及「光復香港，時代革命」等口號。
稍早前，前香港眾志祕書長黃之鋒於2時左右在現場出現，並說無論今天遊行能否成事，都希望港人記住上述訴求。
有別於過去，港警今天採取穿插分割戰術，強行壓制了遊行，並在油麻地和旺角至少拘捕了90人，其中包括泛民主派的社會民主連線主席黃浩銘、副主梁國雄以及多名成員。黃浩銘等人原先也準備參加佐敦的遊行，但一抵達隨即被捕。
據香港電台，旺角晚間繼續有人群聚集，警方截查多人，有人被帶走。（編輯：周慧盈）1090906