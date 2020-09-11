美國賣掉駐港總領事館宿舍！謝金河：撤出香港的重要訊號

即便「港版國安法」通過，香港的局勢似乎依然未見穩定，日前香港民眾發起反國安法大遊行，香港警方強勢執法，至少超過90人被逮捕。而香港近期推行的全民普篩措施，也引發蒐集人民個資的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，美國把駐港總領事館宿舍賣了，「是不是美國撤出香港的重要訊號？值得關注！」
謝金河今（11）晚在臉書發文表示，這兩天，香港最受矚目的新聞是美國把駐港總領事館宿舍賣了。謝金河認為，美國先賣了總領事館宿舍，「下一步很可能再把總領事館賣掉，這是不是美國撤出香港的重要訊號？值得關注！」
謝金河指出，港版國安法通過，對香港帶來的是從鴉片戰爭以來最大衝擊，除了美國對香港的施壓升高，歐洲各國也紛紛對中國重新評價，像對中國態度原來模稜兩可的英國，也擺出姿態，宣布終止與華為的5G合作。歐洲有一些小國，像捷克議長鼓足勇氣訪台，德國外長也公開對中國外長王毅嗆聲。五眼聯盟這次因港版國安法而建立共識。
謝金河認為，美國祭出對特首林鄭月娥等人的制裁後，現在又進一步處分在港資產，「這是很强烈的退出香港訊號」。而美國賣出的總領事館宿舍，後來由恆隆地產主席陳啓宗以25.66億港元，約台幣100億元拿下，謝金河預言，陳啓宗向來對政治立場勇於表態，「這回買下美國總領事館宿舍，看起來又有大動作」。香港未來局勢會如何發展，仍待觀察。（編輯：倪浩軒）