美國賣掉駐港總領事館宿舍！謝金河：撤出香港的重要訊號

即便「港版國安法」通過，香港的局勢似乎依然未見穩定，日前香港民眾發起反國安法大遊行，香港警方強勢執法，至少超過90人被逮捕。而香港近期推行的全民普篩措施，也引發蒐集人民個資的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，美國把駐港總領事館宿舍賣了，「是不是美國撤出香港的重要訊號？值得關注！」





▲謝金河發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）