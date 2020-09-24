狂發九二共識文宣、共機頻繞台　陸委會：只會引發反感

中國國台辦昨（ 23 ）日在官方微博上發布「九二共識問答 1 」講述九二共識的背景及意涵，今（ 24 ）日也發布第二篇問答，預計將會連續 7 天發布一系列的有關內容。國台辦第一篇問答介紹，1987 年至 1992 年的歷史背景，今日的問答批評民進黨不承認九二共識、堅持一邊一國的分裂立場。陸委會對此表示，國台辦的政治工作，台灣不會再威脅壓力下屈服，不接受任何消滅中華民國主權的政治主張與框架。



