狂發九二共識文宣、共機頻繞台　陸委會：只會引發反感

中國國台辦昨（ 23 ）日在官方微博上發布「九二共識問答 1 」講述九二共識的背景及意涵，今（ 24 ）日也發布第二篇問答，預計將會連續 7 天發布一系列的有關內容。國台辦第一篇問答介紹，1987 年至 1992 年的歷史背景，今日的問答批評民進黨不承認九二共識、堅持一邊一國的分裂立場。陸委會對此表示，國台辦的政治工作，台灣不會再威脅壓力下屈服，不接受任何消滅中華民國主權的政治主張與框架。
陸委會副主任委員兼發言人邱垂正表示，九二共識是「已翻過的兩岸關係歷史的一頁」，台灣內各界應清楚認清中共對主權安全的威脅，團結一致。對外一再附和中共的立場及恐嚇國人，只會引發社會的反感。
邱垂正強調，台灣政府致力於維護台海和平穩定的現狀，堅定捍衛國家主權，呼籲籲北京當局在和平、對等、民主對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。
近期中國解放軍的軍機短時間內多次跨越台海中線，多次進入台灣領空，頗具武嚇意味。陸委會表示，中共軍機、軍艦繞台連日超越海峽中線、侵擾西南空域是「故意挑釁」的危險動作，造成區域緊張衝突引發國際社會關切，我方表達嚴正的譴責。邱垂正強調台灣不是中華人民共和國的一部分，呼籲中共自我克制切勿徒增事端，避免衍生無法收拾的嚴重後果。