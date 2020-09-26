與習近平通話　日媒：菅義偉關切香港問題

（中央社台北25日電）中國國家主席習近平今晚與新任日本首相菅義偉通話。菅義偉受訪時透露，通話時未提及習近平訪日事宜。此外，日媒報導說，菅義偉還在通話過程關切香港、釣魚台、東海局勢等議題。
日本共同社引述菅義偉在通話後向記者團透露，電話會談中並未提及習近平作為國賓訪日事宜。他也在通話中強調「日中關係的穩定不僅對兩國，對地區及國際社會而言也極其重要，希望共同負起責任」。
報導並引述日本政府消息人士表示，菅義偉在通話時也向習近平提及香港、釣魚台、東海局勢等議題，並表達關切。
報導說，雙方就包括領導人間的高層在內，就雙邊及國際性課題緊密合作、儘快重啟商務相關人士往來而繼續磋商等達成一致。
據報導，這次電話會談由日方提議，中方同意舉行，是自2018年5月以來雙方領導人首次電話會談。
另據中國官媒央視新聞app（應用程式），習近平在通話時強調，中方願與日本新政府一同，按照中日「四個政治文件」各項原則和精神，妥善處理歷史等重大敏感問題，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，努力構建契合新時代要求的中日關係。
習近平並表示，中國正在加緊推動形成以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，希望雙方共同維護穩定暢通的產業鏈、供應鏈和公平開放的貿易和投資環境，提升合作品質和水準。
他還強調，雙方應堅定維護以聯合國為核心的國際秩序和國際體系，在國際多邊機構和區域合作機制下加強溝通、協調、合作，攜手應對各種全球性挑戰，為亞洲繁榮發展作出積極貢獻。
央視新聞並引述菅義偉說，日方願與中方密切溝通，確保年內簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），加快推動日中韓自由貿易區談判等。
日本政府去年曾表示，有意邀請習近平以國賓身分訪日，原本希望習近平今年春天到訪，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響而延期。日本政府目前維持「尚未進入協調階段」的立場。（編輯：繆宗翰/周慧盈）1090925