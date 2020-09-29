王毅諷美：自以為拳頭大破壞規則 將被時代拋棄

（中央社記者邱國強北京28日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天暗指美國說，大國不能以霸凌行徑剝奪別國發展的權利。那些「以為自己拳頭大」就可無視和破壞國際規則的人，終將被時代拋棄。
王毅還說，中國將與各國一道，共同抵制「所謂本國優先的歪理」。
中國外交部今晚舉行「藍廳論壇」。綜合中國媒體報導，王毅是在出席開幕式並發表主旨演講時，作上述表示。
王毅說，當今世界面臨的現實是，疫情仍在全球肆虐，人類社會正在經歷著影響深遠的公共衛生危機。但「單邊霸凌」卻大行其道，國際秩序正面臨前所未有的巨大衝擊。而保護主義也在逆流湧動，全球經濟正在經歷大蕭條以來最嚴重的滑坡衰退。
他聲稱，在維護世界的和平與發展上，大國肩負特殊責任，不能以犧牲別國安全尋求自己的安全，不能以霸凌行徑剝奪別國發展的權利。中國將繼續堅定不移地走和平發展道路，也將與各國一道共同抵制「所謂本國優先的歪理」。
王毅又說，當下任何企圖重拾霸權主義、把世界拖回叢林狀態的作法，都註定不可能成功。各國無論強弱大小，人民無論身處何處，都有過上美好生活的權利。那些「以為自己拳頭大」，就可以無視和破壞國際規則的人，終將被時代拋棄。（編輯：周慧盈）1090928