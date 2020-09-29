中國官媒跳出來為歐陽娜娜護航　痛批台灣當局太「癲狂」

台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將於 10 月 1 日參加中國官媒《央視》晚會，獻唱《我的祖國》以慶祝中共國慶一事，在台灣引起不小的爭議，除了行政院長蘇貞昌公開譴責，文化部等政府單位也聲稱或將依法論處。不過藝人到底該不該被捲入敏感的政治議題，各界解讀不同，中國官媒就刊文，認為是台灣執政當局太過小題大作，指出：「不就是唱個歌嗎？多大點事兒，為何惱羞成怒？」
中國官媒《人民日報》海外版今（ 29 日）發表一篇標題為《阻撓歌手登陸，民進黨太癲狂》的文章，內容提到，台灣歌手大大方方地表達愛國情，卻被羅織罪名、硬扣帽子，說類似活動旨在宣傳一國兩制台灣方案、對台進行施壓，同時喝止台灣民眾參與相關活動，以免淪為對台統戰樣板工具，甚至揚言若有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。
文章續指，有些人以民主和健保資源為由，聲稱藝人不該到對岸演唱不適當的歌，但健保實在是個爛梗，拿這個來嚇唬人，只是讓人笑話；何況台灣和大陸同屬一個中國，愛祖國、愛台灣，原本就不是選擇題，完全可以和諧兼容，卻遭遇部分人士用心險惡、挑撥生事、製造對立，見不得别人说大陸半句好話，更不容台湾民眾認祖歸宗。作者並指控民進黨 2016 年再次上台以來，將綠色恐怖層層加碼，動輒面目猙獰地以違法恫嚇，企圖用高壓統治在台灣社會製造寒蟬效應，行徑幾欲「瘋魔」。
文章最後還引述所謂的民調資料，聲稱有近 60% 的台灣民眾認為當前兩岸應加強交流，其中 20—29 歲的年輕人中更有超過 70% 力主加強交流，因為加強交流才是符合兩岸同胞共同願望和利益福祉，指責民進黨當局逆民意而動，嚴重損害台灣民眾的切身利益，惡劣行徑已經並將繼續遭到兩岸同胞反對，只會更被看破手腳而失盡人心。