中國官媒跳出來為歐陽娜娜護航　痛批台灣當局太「癲狂」

台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將於 10 月 1 日參加中國官媒《央視》晚會，獻唱《我的祖國》以慶祝中共國慶一事，在台灣引起不小的爭議，除了行政院長蘇貞昌公開譴責，文化部等政府單位也聲稱或將依法論處。不過藝人到底該不該被捲入敏感的政治議題，各界解讀不同，中國官媒就刊文，認為是台灣執政當局太過小題大作，指出：「不就是唱個歌嗎？多大點事兒，為何惱羞成怒？」

《人民日報》