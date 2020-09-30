美駐聯大使挺台 中國：違聯合國2758號決議

（中央社台北30日電）美國駐聯合國大使克拉夫特指世界需要台灣充分參與聯合國體系。中國指此舉違反「一個中國」原則、美中三公報和聯合國2758號決議文，要求美國停止和台灣任何形式的官方往來。
中國駐聯合國代表團網站29日刊登發言人談話，指克拉夫特（Kelly Craft）出席台灣舉辦的線上活動，並發表「損害中國主權和領土完整的言論」，中國對此強烈不滿和堅決反對。
文章重申「世界只有一個中國」、「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」和「台灣是中國領土不可分割的一部分」等內容。
同時，文章指聯合國大會第2758號決議恢復了中華人民共和國在聯合國的「合法席位」，「確認聯合國的一個中國政策」。
文章強調，中國堅決反對任何形式的美台官方往來，指克拉夫特「炒作所謂台灣『參與』聯合國問題」，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，及聯合國大會第2758號決議。
文章聲稱，台灣事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，而中國政府維護主權和領土完整的決心「堅如磐石」，捍衛核心利益的信念「毫不動搖」。
文章敦促美國充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守「一中原則」、美中三公報規定，和聯大2758號決議，慎重處理涉台問題，停止和台灣進行任何形式的官方往來，「不要在錯誤和危險的道路上越走越遠」。
第75屆聯合國大會舉行期間，美國、台灣、日本合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）聚焦透過公私協力夥伴關係（PPP）推動國際發展的活動。
克拉夫特以視訊在此活動上發言指，台灣是股良善力量，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務；沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。
第26屆聯合國大會於1971年10月通過2758號決議文，承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表，同一時間，中華民國退出聯合國。（編輯：沈朋達）1090930