兒考上大學竟獲數百官民贈鉅額禮金！雲南小局長慘遭降職

中國雲南省臨滄市鳳慶縣 1 名科級前局長，去年兒子考入大學，竟獲 585 名官員、公司老闆贈送逾 30 萬人民幣（折合新台幣約 127 萬）的禮金。案件於近日曝光，經過官方介入調查後已被撤去局長職位，降為 4 級主任科員。
根據陸媒《新京報》報導，中國中央紀委國家監委本月 4 日發表了《調查：一本涉及 585 人的升學禮金賬本》報告，披露雲南省臨滄市鳳慶縣農業農村局原黨組書記、局長楊語發涉嫌貪瀆，於 2019 年 8 月任職鳳慶縣農業農村局黨組書記、局長期間，因為其子考上大學，竟就收受了除其親屬以外 585 人，包含 11 名處級領導幹部、 125 名科級幹部、農業農村局 77 名職工和 34 名商人、老闆等所送之「升學禮金」 30 餘萬，最後也因此付出代價，留黨察看一年、政務撤職處分，降為 4 級主任科員，違紀違法所得也全數充公。
報導並指出，去年 8 月 28 日，鳳慶縣人大常委會才發布公告，任命楊語發為該縣的農業農村局局長，換句話說，楊姓男子才剛走馬上任，就收受了多達 585 人的「送禮」。
由於鳳慶縣去年仍屬於中國的國家級貧困縣，雖然日前官方宣稱已「脫貧」，但部份送禮官員奉上的禮金仍等於當地農民半年的收入，反映該縣「民窮官富」的弊端。報導也稱，曾與楊男共事的官員表示，雖然明知收送禮金不符合政府規定，但擔心「不送禮是顯得不懂事，給了，違反中央 8 項規定精神；不給，又覺得大家都是低頭不見抬頭見的，最後還是抹不開情面包了紅包。」
甚至還有涉事官民事後遭調查時大表不解，認為這是按慣例的「人情世故」，調查人員未免「太較真了」，令鳳慶縣紀委監委查辦該案的負責人頗感震驚。