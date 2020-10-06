限制中企投資　中國駐印度大使：損人不利己

（中央社台北6日電）中印邊境衝突，加上對中國的科技與投資禁令，讓原本已經緊張的中印關係更是雪上加霜。中國駐印度大使孫衛東在使館舉行的座談會上向印度喊話，稱限制中企投資是「損人不利己」。
中國駐印度大使館5日發布「孫衛東大使與旅印中國同胞代表舉行國慶中秋視頻座談」文章。文中提到，孫衛東表示，「作為鄰居，中印存在一些分歧是正常的，要把分歧放在雙邊關係的適當位置，不能任由分歧干擾雙邊關係。」
孫衛東在文中也提到，印度對中國企業和投資採取的限制措施，不符合任何一方利益，損人而不利己。
印度政府對於中國電信廠商參與5G網路建構上存有分歧看法，遲未宣布是否允許中國電信廠商參與5G，不過已有印度電信業者考慮與中國脫鉤，改採購歐洲的設備。
近來，印度政府對中國祭出多項科技與投資禁令，包含封鎖了超過百款的中國手機應用程式（App）、海關嚴查中國進口貨物與相關科技設備零組件，以及禁止中資企業、有中資色彩的合資企業，參與投標基礎建設。
此外，根據印度媒體印度新聞信託社（PTI）日前披露，印度的安全機構掌握了2500個社群媒體帳戶，包含Facebook、Youtube、Twitter等，懷疑這些帳戶替中國在印度執行「政治宣傳」，藉此操弄印度的輿論
印度民間也因為中印邊境衝突加劇，發起抵制包含華為手機在內的中國貨運動。
今年9月中，孫衛東也曾就中印外長雙邊會面的結果發表談話，當時他表示「中印是夥伴而不是對手，是機遇而不是威脅」。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1091006