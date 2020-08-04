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抗議港區國安法 法中止批准對港引渡條約

中央社-2020-08-04 06:26:35
▲香港實施國安法一事引出許多爭議。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國今天表示，由於中國實施引起爭議的港區國安法，法國正中止批准與香港間的引渡條約。

法國外交部發表聲明說：「有鑑於最新情況，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。」

聲明中嚴厲批評港區國安法，指這項新法令人對「『一國兩制』原則…及因此產生的基本自由」感到懷疑。」

聲明中並說：「港區國安法也直接影響到我國人民及企業。」（譯者：張佑之）1090804

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