歐盟發聲 籲港府重新考慮立法會延選決定

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）歐洲聯盟今天表示，香港延期舉行立法會選舉及撤銷多位反對派人士參選資格，引人質疑能否保障民主權利，並削弱香港自由開放的國際聲譽，呼籲香港當局重新考慮其決定。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）今晚發布聲明，指出歐盟正密切關注香港政治局勢，表示港府延期舉行立法會選舉，除將延宕人民民主授權的更新外，並引人質疑能否行使「香港基本法」所保障的民主權利和自由。此外，波瑞爾提到港府近期撤銷多位反對派人士參選資格，也削弱香港作為自由開放社會的國際聲譽；而保護香港的公民權利與政治權利是歐盟支持「一國兩制」的原則。波瑞爾呼籲香港當局重新考慮其相關決定。歐洲聯盟先前曾對中國實施「港區國安法」做出具體回應，認為中國行動違背國際承諾，將影響歐中關係，並將限制向香港出口鎮壓及監視設備。隨後歐盟會員國也陸續採取行動，德國7月31日宣布決定中止與香港的引渡協議，法國今天也表示，由於中國實施引起爭議的港區國安法，法國正中止批准與香港間的引渡條約。而法國外交部聲明說：「有鑑於最新情況，法國目前不會繼續推動批准2017年5月4日與香港特別行政區簽署的引渡條約。」（編輯：張佑之）1090804