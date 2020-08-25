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中國外長：美國若強行脫鉤 將如迴力鏢傷及自身

中央社
calendar_today2020-08-25 05:45:39update2020-08-25 05:46:00

▲中國國務委員兼外交部長王毅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外交部長王毅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社台北24日電）中國國務委員兼外交部長王毅今天說，中美「脫鉤」論調不可行也不合理，背離市場經濟規律和違背企業自主意願，必將如「飛去來器」（迴力鏢）一樣，最終傷及自身。

王毅今天在廣西北海和匈牙利外交與對外經濟部長西亞爾托（Péter Szijjártó） 會晤後，面對記者提問時作上述表示。

他說，所謂「脫鉤」論調既不可行，也不合理。如果只是對此進行政治操弄，則是無視自身發展需要，損害普通民眾的福祉，是一條注定走不通的死路。

王毅指，全球化時代下，各國都可在生產要素的全球配置中，發揮比較優勢，他引用中國國家主席習近平表示，「世界經濟已匯合成大海，不可能再回到一個個孤立的湖泊」。

他說，強行剝離國與國間的既有合作，完全違背市場經濟規律，違背企業的自主意願，必將像「飛去來器」一樣，最終傷及自身。

王毅指中美兩國應優勢互補，而不是脫鉤切割；應相互融合而非彼此隔絕；應合作共贏而非衝突對抗。

他並指，中國是世界上最大的潛在市場，隨著中國進一步激發和振興內需，中國將成為世界各國提供更寬廣的發展空間，和更巨大的市場機遇，「任何與中國『脫鉤』的企圖，都是與未來全球的最大市場『脫鉤』，與自身發展的重大機遇『脫鉤』，與不可阻擋的時代潮流『脫鉤』」。

美國福斯電視網（Fox）23日播出川普（DonaldTrump）的訪談，他在當中提到美國不必和中國做生意，接著談到兩國經濟脫鉤的可能性時，又指「若他們不正確對待我們，我肯定會、肯定會這麼做」。

另外，中國外交部發言人趙立堅24日在例行記者會上指出，西亞爾托24日訪問中國，是中國疫情防控常態化下，首名來訪的歐洲外長。（編輯：沈朋達）1090824

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負面影響 美中 王毅 全球化 脫鉤

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