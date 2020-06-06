影／探索台灣最美野溪溫泉！　老外大讚「台灣溫泉第一」

The China Post報導，喜歡上山下海的旅遊YouTuber吉米Jimmy近期推出許多老外遊台灣系列影片，這回，他帶著三位分別來自加拿大、德國、美國的背包客，翻山越嶺，探索隱藏於新竹縣尖石鄉深山內的「泰崗野溪溫泉」。
首先第一站，一夥人來到蘊含濃濃客家風味的內灣老街，老街各式商店攤販林立，賣著各種台式以及傳統客家美食像是野薑花肉粽、烤香腸、客家擂茶、彈珠汽水等等。
加拿大人Diego首度嘗試客家傳統粽子，覺得鹹度剛剛好，吃得津津有味，讚不絕口表示非常喜歡這道地客家味。
而來自德國的Maxim則是對於彈珠汽水(Taiwanese Soda)深感興趣，好奇問道：「你們台灣人會收集這些彈珠嗎？還是就喝完這樣？」 Jimmy笑回，我小時候的確是會收集彈珠！
吃飽喝足，一行人搭車續往司馬庫斯鎮西堡方向前行。途中經過秀巒部落，Jimmy決定帶老外去探索藏在深山中的野溪溫泉，體驗台灣溫泉魅力。
來回3.2公里、步行約2小時的泰崗溫泉步道，途經竹林土路，還要攀繩上行，最後要往上游溯溪約20分鐘才能抵達神秘的「泰岡溫泉」。
然而，途中也發生了驚人慘劇，美國背包客Danny溯溪時，他最珍惜的「台灣紀念品」竟然被水沖走了，搞笑反應讓眾人哭笑不得。
經歷一番辛苦，一夥人抵達後立馬跳入溫泉，舒緩旅途的疲勞，每個人皆經不住直呼，「這裏真的是太棒了，遠離塵囂，好安靜、好舒服，台灣的溫泉是世界第一啊。」
讓我們來看看老外背包客們精彩又刺激的野溪溫泉冒險之旅吧！
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