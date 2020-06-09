NBA／歐尼爾：媒體分裂聖徒隊　有如當年分裂我和Kobe

NFL聖徒隊球星Drew Brees日前因為對於Colin Kaepernick下跪事件發表爭議言論，遭到各界炮轟之後公開致歉，也使聖徒隊成為眾矢之的。而NBA名人堂球星Shaquille O’Neal(歐尼爾)則希望聖徒隊保持團結，並且表示媒體企圖分裂這支球隊，像有如過去離間他與Kobe Bryant那般。歐尼爾受訪表示：「他們試圖去分裂你，就像他們當初分裂湖人隊時的我和Kobe一樣，我們當時打得很好，但媒體分裂了我們的球隊，我們應該可以再多贏5座總冠冠軍的！堅強一點，不要讓媒體分裂你，也不要讓社群媒體分裂你。」歐尼爾與Kobe曾一起幫湖人拿下3座總冠軍，儘管兩人的友誼並非完美，但歐尼爾表示當年都是被媒體所誇大。而歐尼爾也表示，在Drew Brees的爭議言論發酵之後，他成為各界指責的對象，Brees在事後也向外界以及自己的隊友道歉。歐尼爾指出，不希望看到聖徒隊將槍口轉往Brees身上。歐尼爾日前在節目《TNT》中對Drew Brees喊話：「他們說『Drew，我們都知道這是你的個性，我們知道你介入了一個你無法擺脫的事情，但你知道嗎，我們希望你多做一些正面的事情，少說話』我想他們會接受你的道歉的。」