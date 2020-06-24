影／精通20種語言！自由切換多聲道　大師公開學習秘訣

日本一位27歲語言達人「秋山燿平」，從未出國卻能流利說出「十國語言」，他時常在頻道上分享學習語言以及各國文化差異的影片，吸引近20萬網友追蹤訂閱。先前他訪問一名精通二十種外語的大師級人物，來自加拿大的「Steve Kaufmann」，今年七十五歲的他，在影片中分享自己的學習方法，並強調學習語言最重要的是「為了自己」，從自己有興趣的東西開始學起，產生學習動力是關鍵點。
住在加拿大溫哥華的Steve表示，因為加拿大的官方語言有英文、法文，在當地長大的他，自然就足夠學會這兩種語言，爾後加拿大與中國建交，他成為首批駐中外交官，並在中國待了長達七年之久，因此中文也相當好。Steve接著表示他仍在學習阿拉伯語與波斯語，其中較能說得流利的語言，則高達12種！包括英文、法文、西班牙文、日文、中文、俄文及廣東話等等，學習精神令網友驚嘆不已。Steve表示廣東話是三年前開始自學，方法是透過聆聽「廣播新聞」來學習，他接著補充，因為自己會中文的關係，所以學習上相較快一點。
影片最後秋山詢問 Steve，因為翻譯系統日漸發達，有人認為外語能力在未來可能會被機器取代；對此Steve則說，學語言可以幫助了解他國文化，秋山也認為，翻譯機無法將語言「翻入人心」。Steve最後強調，學語言時必須經過大量的聆聽、閱讀，所以建議從自己有興趣的地方開始，只要願意學並且享受當下就可以了。（影音編輯：謝美伶）