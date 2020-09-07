Tag人物／英國紳士譜曲中文情歌　成為幸福台灣女婿

簡單的歌詞不僅敘述了跨國戀情的文化差異、更突顯了文化衝擊的小趣味，這是來自英國的Josh真實戀愛故事，這首歌名為《我愛妳》，內容將台灣與英國的文化差異寫入歌中，彷彿向世界宣示，愛情可以跨越國界、將文化幸福結合。
Josh說著一口流利的中文，在1997年與哥哥Jesse合組「前進樂團」，以英式搖滾唱中文歌，2011年一首《對不起我的中文不好》在YouTube上擁有破百萬的點閱，歌曲更是被國外想學習中文的外國人傳唱。Josh在接受專訪時表示，能夠藉由音樂搭起台灣與世界的橋樑，他感到非常有意義與榮幸。
Josh近期更致力於推廣台灣的音樂，他採訪台語歌手鄭宜農以及金曲歌王舒米恩，流利的中文搭配英文字幕，用自己先天的優勢，同時幫助台灣的音樂產業與喜歡的歌手，也讓正在學中文的外國人有管道可以接觸更多本土的台灣文化，使命感使他堅持努力為台灣的音樂產業耕耘。
近期因為疫情的關係，Josh與主唱哥哥Jesse分隔兩地，在視訊中Jesse表示「已經3個月沒有出門了，英國政府封城，連咖啡廳都去不了，非常羨慕台灣還可以正常去咖啡廳、表演」，Josh趁機鼓吹哥哥一起來台灣定居，兄弟就不用分隔兩地，兩人小鬥嘴的的過程，可見感情非常好。
「第一次來台灣，我就知道這是一輩子的連結」
Josh表示在踏上台灣的第一步，即認定台灣是一生的牽絆，即使巡迴表演、回到英國，仍對台灣念念不忘，最後因為成為台灣女婿與妻子小孩定居於此，Josh說「可能這是上帝的一個計劃」，現階段能夠陪伴小孩在台灣成長，對Josh而言是最好的安排。