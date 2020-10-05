Tag人物／美國博士研究民俗信仰30載　憶親身經歷皮皮挫

「我姓康名豹號阿呆，台語叫恐怖。」中研院研究員康豹教授，自述自己從美國嫁來台灣，在台灣各大學教書，最後「北伐」成功進入中研院，談笑風聲間幽默感十足，更令人嘖嘖稱奇的還有他對台灣民間信仰30多年的深度研究，談起親身經歷還會不寒而慄。

▲回顧在台定居30 餘年，康豹認為台灣是個非常友善的地方。（圖／記者詹皓帆攝）