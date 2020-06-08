影／雲林因應大甲進香團　以防疫新生活接駕

雲林縣為因應大甲媽祖進香團將分別於6月13日及16日駐駕西螺福興宮，縣府與西螺福興宮提出相關配套措施，雲林縣長張麗善指出，雖然疫情趨緩，但仍依照中央防疫新生活的規範辦理，膳食以供餐不共食服務，落實社交距離及作好個人衛生防護。
雲林縣長張麗善指出，目前國內新冠肺炎疫情趨緩，有關因應大甲媽祖進香的防疫措施，依照中央防疫新生活的規範辦理，落實社交距離及作好個人衛生防護。若身體不適民眾，建議避免參與進香活動，或蒞宮參與接駕時，請務必做好個人防務措施全程配戴口罩。
西螺福興宮指出，大甲媽進香團駐駕福興宮所需膳食，將改以便當或個人飲食方式進行發送，不提供團體共餐方式，膳食以供食不共餐服務，也會向西螺地區接駕的信眾宣導，請提供個人分裝食品為主。
福興宮表示，大甲媽祖預定於6月13日(六)抵達西螺，6月16日回駕軍駐駕福興宮，本宮會協調西螺地區各廟宇接駕相關事宜，並於西螺大橋迎接大甲媽聖駕及進香團。有關大甲媽進香團住宿本宮部分，依照往年方式，提供進香團住宿需求。
福興宮再次呼籲，有關大甲媽祖進香事宜，本宮已緊急啟動應變機制，依照上述數點方向進行，請媽祖信眾作好社交距離及個人衛生防護。後續本宮並與大甲鎮瀾宮保持密切聯繫。疫情逐漸舒緩，防疫規範也逐漸鬆綁，但仍須依照中央防疫規範辦理，共同迎接防疫新生活。
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