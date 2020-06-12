影／「無影腳」！大甲媽鑾轎飛快過彰化民生地下道

▲大甲媽祖鑾轎就抵達地下道路口，在鄭銘坤扶轎下，鑾轎仍順利通過。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

為期9天8夜的大甲媽祖繞境進香活動，今（12）日媽祖鑾駕由台中經台1線大肚橋進入彰化縣境，鑾轎移動速度創下最快紀錄，上午11點就過大度橋進入彰化市，下午5點10分通過一級「戰區」彰化市民生地下道，大幅超前的行程破紀錄。

▲大甲媽祖鑾轎移動速度創下最快紀錄，下午5點10分通過一級「戰區」彰化市民生地下道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

媽祖鑾駕由台中經台1線大肚橋進入彰化縣境，在大肚橋頭這一邊由彰化縣長王惠美等人接駕，在橋頭恭候的王縣長以一柱清香、一捧鮮花接駕，並掀轎簾面秉聖駕，祈求國泰民安、風調雨順。

王惠美說，今年是近12年來大甲媽祖鑾轎最早進入彰化縣境的一次，她參加這麼多次繞境，沒有今年如此順利快速，提早到11點就接到鑾轎，與往年相比提前4個多小時，相信大家的虔誠，媽祖可以感受到，希望媽祖能保佑台灣疫情快點結束，經濟盡早振興復甦。

▲媽祖鑾駕由台中經台1線大肚橋進入彰化縣境，在大肚橋頭這一邊由彰化縣長王惠美等人接駕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

大甲鎮瀾宮媽祖往年進香時，往往因沿途宮廟陣頭及地方角頭接駕時，以鞭炮煙火攔下鑾駕，希望獲得媽祖更大庇佑，加上熱情信眾爭相鑽轎腳，隊伍動輒數百公尺，造成行程延誤。

王惠美指出，大甲鎮瀾宮臨時決定要舉辦繞境，彰化縣警察局接到通知後就立即展開相關會議，也動員1千餘名警察協助交通管理與繞境秩序的維護。近年來重視環保意識，沿途煙火炮竹燃放的總量有大幅減少，也已與各宮廟溝通宣導，將配合中央防疫措施進行，讓媽祖繞境順利圓滿。

▲縣警察局長方仰寧親自督軍，在民生地下道周遭佈署六百位警民力等重兵。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.12）

下午5點10分，大甲媽祖鑾轎就抵達地下道路口，雖然少了董事長顏清標壓轎，但在鄭銘坤扶轎下，鑾轎仍順利通過，走出地下道口還有時間接受媒體採訪，相當順利，而以往容易發生衝突的三民路口，也未出現轎班人員搶轎，都讓警方鬆一口氣。

為了讓媽祖鑾駕和龐大進香團能順利遶境，避免暴力搶轎、流血衝突，縣警察局長方仰寧親自督軍，從午後四點起總動員，在民生地下道周遭佈署六百位警民力等重兵，封閉中正、民生、三民以及彰美等道路，淨空民生地下道，約午後五點、比往年要提前五、六個小時，在隨行陣頭引導下，順利通過最驚險的民生地下道，也創下二十多年來零暴力搶轎的新紀錄。