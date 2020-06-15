影／幸福鵲橋　浪漫七夕情人節「抽鑰匙」配對

優質單身男女把握今年度復古浪漫版脫單機會！彰化市109年「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，市公所充當紅娘在浪漫七夕情人節聯誼派對設計有「抽鑰匙」配對

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彰化市長林世賢說，以真心配選出雙方心儀的對象，希望能夠提昇國人的想婚率，鼓勵新人增產報國。

▲彰化市公所充當紅娘在浪漫七夕情人節聯誼派對設計有「抽鑰匙」配對。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

今年七夕鵲橋的不在天上，在彰化八卦山！為了替全台優質未婚青年男女牽起幸運紅線，林世賢今（15）日宣布，將於8月22日隆重舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，特別的是有愛情超跑也有愛情市集，配對成功者，能和超跑拍照留念，參加男女不僅浪漫走在1公里多的天空步道-全台最長鵲橋之上，更有機會抽中萬元禮券，為自己留下一生難忘回憶。

▲全拓工業董事長吳崇讓提供價值3200萬元的藍寶堅尼跑車，這輛愛情超跑讓配對成功的男女可以拍照留念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

為提供125對青年男女走過全台最長鵲橋，覓得良緣而舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動，訂於8月22日上午9點半起至晚上7點，在彰化藝術高中體育園區、天空步道、八卦山大佛風景區舉行，浪漫活動長達9個半小時。

▲彰化市長林世賢宣布，將於8月22日隆重舉辦「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

林世賢表示，這次未婚聯誼活動，全拓工業董事長吳崇讓提供價值3200萬元的藍寶堅尼跑車，這輛愛情超跑讓配對成功的男女可以拍照留念；還有獨一無二的愛情市集，情侶牽手走在天空步道，成為人間最幸福的鵲橋。

活動當天自上午9點半起，先在彰化藝術高中體育園區進行團康聯誼活動；隨後，下午6點10分掀開序幕，林世賢帶領所有參加未婚聯誼者以及民眾，步履自在地走過天空步道-幸福鵲橋。凡是參加者即贈送愛情小物，並可參加摸彩活動，獎品非常豐富。

▲為提供125對青年男女走過全台最長鵲橋，覓得良緣而舉辦的「卦山夕照－幸福鵲橋」未婚聯誼活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

這場浪漫華麗的盛會，八卦山九龍池廣場當天將變成情人音樂會舞台，除有台灣民謠等精彩演奏，為情人節帶來別開生面的浪漫氛圍外，讓天下有情人們感受濃濃愛意與幸福。

林世賢說，參加聯誼者還可獲得參加禮、配對成功者另有配對禮，活動最後每人可以參加摸彩，幸運者將可以帶回萬元禮券，凡參加聯誼活動認識交往並於林世賢市長任內締結連理者，可獲得60吋電視機乙部作為結婚禮，好康一籮筐。