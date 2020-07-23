影／現金才有感！和美鎮今天發放600元消費禮金

▲和美鎮今（23）日起開始發放600元現金振興消費禮金，鎮長阮厚爵、代表會主席林金鐘都表示，財源來自稅收剩餘款，不會影響鎮政的運作。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.23）

▲排隊現場雖然天氣炎熱，但秩序良好。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.23）

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▲民眾只要帶著戶口名簿、身分證或健保卡、印章，到各里指定地點就能領取600元現金振興消費禮金。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.23）

和美鎮600元現金振興消費禮金今（23）日起開始發放！一早就有民眾大排長龍排隊等待領取，雖然天氣炎熱，現場秩序依然良好，拿到600元現金禮金的民眾開心表示，想買什麼就買什麼，還能為家人加菜，還是現金最實在！彰化和美鎮宣佈加碼發放600元現金振興消費禮金，何時發放備受矚目，也引發其它鄉鎮跟進，今（23）日起開始發放，規定的時間未到，就已經出現排隊人潮，多數人都是幫家人一起代領，手上至少都拿到3、5個紅包，還有阿嬤帶小孫子一起來排隊，雖汗如雨下，還是笑開懷。振興消費禮金今天分成六批次發放，現場排隊領取時間大約10分鐘就能拿到內有500及100元各一張的禮金袋，民眾領取時只要帶著戶口名簿、身分證或健保卡、印章，到各里指定地點就能領取，來不及於各里發放時間領取也不必擔心，可以在11月2日前憑相關身分證明文件至民政課臨櫃領取。和美鎮振興消費禮金發放對象不論老女老少、只要在109年6月30日(含)設籍於和美鎮之鎮民通通可領取，依據資料統計，此次發放振興消費禮金領取人數約90400人，預計發放金額5424萬元，全鎮32個里將在6天發放完畢和美鎮長阮厚爵、代表會主席林金鐘都表示，財源來自稅收剩餘款，不會影響鎮政的運作。阮厚爵指出，和美鎮財政允許，在與代表會協商、精算後，決定發放600元振興消費禮金，不像中央政府三倍券那麼繁雜，直接以現金發放，阮厚爵也呼籲鎮民，和美有許多美食值得品嚐，希望鎮民能留在鎮內消費，一起振興經濟。