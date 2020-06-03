催淚彈趕人、手拿聖經拍照　川普激怒美宗教領袖

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國白宮昨天動用強勢警力驅逐和平抗議的民眾，讓總統川普得以站在一座教堂前手持聖經拍照，美國宗教領袖今天為此同聲譴責川普。法新社報導，華盛頓聖公會主教區主教布德（Mariann Budde）接受全國公共電台（NPR）訪問時表示：「神聖的事物被濫用來做政治表態，某種意義上來說很傷人，且非常令人反感。」布德說，共和黨籍億萬富翁川普利用「我們神聖文本所象徵的力量，將它拿在手中，好像在替他的立場和權威辯護一樣」。川普的支持者中有許多是基督教福音派信徒。歷史悠久的聖約翰聖公會教堂（St John'sEpiscopal church）就在華府拉法葉公園（LafayettePark）對街。拉法葉公園緊鄰白宮，從上個月29日起就成了華府地區抗議民眾的聚集中心。在31日晚間示威活動中，聖約翰聖公會教堂外牆被人塗鴉破壞，甚至遭到縱火，所幸火勢迅速被撲滅，教堂僅受到輕微損害。抗議民眾昨天原本正在和平示威，卻遭包括憲兵在內的執法人員以催淚瓦斯驅趕，只為了替川普開路，好讓他能安全地從白宮走到教堂拍照。其他聖公會領袖也譴責川普造訪教堂之舉「可恥，且道德上令人反感」。新英格蘭主教團透過聲明表示：「單憑高舉一本闔上的聖經，他就以為能得到基督徒的支持，同時暗示能得到聖公會教堂背書。」川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）今天又造訪位於華府東北方的聖若望保祿二世國家朝聖地（StJohn Paul II National Shrine），此舉也立刻激怒美國天主教領袖。華盛頓地區總主教葛瑞格里（Wilton Gregory）透過聲明表示：「任何一處天主教設施以違反我們宗教原則的方式，任人嚴重濫用和操弄，我認為這實在令人不解且應受譴責。」他還說，2005年過世的教宗若望保祿二世「絕對不會容忍只為了一個能在信仰及和平的場所前拍照的機會，就用催淚瓦斯和其他威懾物來讓人們安靜、驅散民眾或恐嚇他們」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090603