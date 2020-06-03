韓擬對日本出口管制恢復提訴WTO　日外相表達遺憾

（中央社東京3日綜合外電報導）對於日本強化出口管制措施，韓國政府有意恢復向世界貿易組織（WTO）提訴手續，日本外務大臣茂木敏充今天在電話會談上，向韓國外交部長康京和表達「極為遺憾」之意。韓國產業通商資源部貿易投資室長羅承植昨天在記者會表示，「日本政府看起來並沒有解決問題的意思，為解決懸而未決問題的討論並無進展」，並指當初停止WTO爭端解決程序的條件是雙方進行正常對話，但當局判斷難以將現在的狀況視為符合這個條件。日本放送協會（NHK）報導，茂木上午與康京和進行約40分鐘電話會談。茂木說，韓國單方面宣布此事，對解決彼此間懸而未決事項並無助益，令人感到「極為遺憾」；康京和則向茂木說明韓國方面的考量。另外，有關在太平洋戰爭時期發生的前徵用工問題，茂木說，藉由韓國國內司法手續讓在韓日本企業資產被「現金化」（股份出售），會招致嚴重狀況，「必須避免」。茂木跟康京和都同意，接下來為了早日解決這個問題，兩國外交當局間應緊密相互溝通與理解。日本與韓國去年因前徵用工（遭日本企業強徵的韓國勞工）爭議關係惡化，日本政府經濟產業省2019年7月1日宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口韓國，並於同年7月4日正式上路，被視為是對韓國的反制措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1090603