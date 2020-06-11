淡水男高中生砍傷10歲女童 行凶動機待釐清

新北市淡水某高中一名16歲劉姓男學生，今天上學時持料理水果刀在校園內砍傷另名10歲女童，造成女童背上約10公分的刀傷，詳細情形仍待警方調查。
新北市警局淡水分局表示，今天上午7時許上學時間，劉姓男學生持水果刀砍傷校內附設國小一名10歲女童，造成女童後背約10公分刀傷，過程中劉姓男學生的左手也劃傷，兩人都被送醫治療。
警方表示，劉姓男學生行凶使用的是一把料理水果刀，但案發後不發一語，對於警方詢問與女童的關係、是否為隨機犯案、為何要行凶等皆不回答，警方已連繫他的家人，詳細情形仍待調查。
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