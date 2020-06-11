中國南方多地水災　陽朔一天下完北京大半年的雨

（中央社台北11日電）陸媒報導，官員今天表示，中國目前已全面進入汛期，共148條河流發生超過警戒水位的洪水。由於豪雨近期持續肆虐南方各省區，已導致260餘萬人受災，廣東、廣西多地達特大暴雨級別。新京報網報導，中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，水利部副部長葉建春表示，當前中國已全面進入汛期，共有148條河流發生超過警戒水位以上的洪水，珠江流域西江和北江都出現今年第一號洪水，局部地區發生了洪澇災害。葉建春說，水利部已派出6個工作組分赴廣西、廣東、江西、浙江、湖南等地指導防禦工作。據報導，自6月1日進入主汛期以來，長江以南大部分地區遭遇暴雨，貴州南部、廣西中北部、廣東中部和南部沿海、湖南中東部、江西大部、安徽南部、浙江西部、福建大部等地累計降雨量超過100毫米；廣西北部、廣東中部和珠江口以東沿海多地累計雨量逾300毫米。這次南方暴雨過程最強的區域位於廣東龍門縣附近，龍門國家站6月1日至9日累計雨量達926.4毫米，局部地區超過1000毫米。從單日降雨量來看，廣東、廣西多地本月上旬24小時降雨量超過250毫米，達特大暴雨級別。其中，廣西桂林市陽朔縣7日降雨量達327.7毫米，打破當地單日降雨最多紀錄，對比年均降雨量532.1毫米的北京，相當一天下完北京大半年的雨。官方統計顯示，截至9日下午2時，南方水災已造成廣西、貴州、廣東、江西、湖南、福建等11省（區、市）262.7萬人次受災、1300餘間房屋倒塌，農作物受災面積14萬5900公頃，直接經濟損失人民幣40.4億元（約新台幣170億元）。其中，廣西受災尤為嚴重，已致6人死亡，1人失蹤。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090611