傳美共和黨前國安官員集體倒戈　不挺川普連任

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）知情人士透露，美國數十名共和黨籍前國家安全官員將一致倒戈，支持民主黨總統參選人拜登，進一步顯示，現任總統川普已使某些同黨人士離心。路透社獨家報導，消息人士透露，這群卸任官員將在未來幾週公開支持拜登（Joe Biden），並計劃為拜登助選，支持這位前副總統在11月3日大選對戰川普。消息人士還說，其中至少包括24名在共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）、老布希（George H. W.Bush）和小布希（George W. Bush）時期任職的官員，另有數十人也正協商加入。消息人士表示，他們將論稱，川普若再當4年總統恐危害美國國家安全；並呼籲，儘管政策主張有異，共和黨選民仍應將拜登視為較好的選擇。知情人士指出，發起這項行動的是曾在小布希總統任內出任國務院及國家安全會議（NSC）法律顧問的貝林格（John B. Bellinger III），以及同在小布希時期擔任國土安全顧問的溫斯坦（Kenneth Weinstein）。消息人士還說，在老布希和小布希總統任內出任外交政策顧問的布萊克威爾（Robert D. Blackwill）也是行動成員之一，其他成員包括一些無黨派人士和非國安領域的官員。民主黨全國代表大會（Democratic NationalConvention, DNC）將於8月登場，屆時拜登將被正式提名為民主黨總統候選人。消息人士說，這些卸任官員可能在大會登場前即公開相挺，但尚未決定展開行動的日期。民調顯示，拜登支持度日益領先川普。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090624