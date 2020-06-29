山東合村併居引反彈　代省長：搬不搬群眾說了算

（中央社台北26日電）山東強推「合村併居」，農民因房屋被強拆產生反彈，甚至因此流離失所。甫上任山東代省長的李干杰近日表態，指農村社區建設要充分尊重農民意願，「搬不搬、建不建，群眾說了算」。多家陸媒近期報導，山東當局打著「鄉村振興」戰略的旗號，要減少行政村過多且空心化的問題，因此推動合村併居，其形式主要是拆除原有村莊，選址規劃建設樓房式社區，但過程中出現了強迫接受補償標準、大面積拆除農民房子、趕農民上樓等問題。在人民網的「領導留言板」頁面中，一名來自山東的基層人員就留言指出了合村併居之後的幾大問題。例如：是否合村沒有聽取村民意見，資訊公開不到位，拆遷之後村民沒有得到妥善安置，農民上樓之後種地不便、就業問題也沒有得到解決等。綜合北京青年報旗下新媒體政知見、大眾日報報導，山東17日舉行了介紹打造鄉村振興齊魯樣板有關情況新聞發布會，山東省自然資源廳廳長李琥在會上坦言，山東的農村社區建設具體實施中，確實存在個別項目「論證不充分、政策宣講不到位、工作作風不細緻、方式方法簡單」等問題。有一種說法認為，山東推進農村社區規劃和建設，是為了增加城鎮建設用地，藉此讓政府增加財政收入。山東省財政廳廳長劉興雲對此否認。他表示，國家明確土地收益「來自農村、用於農村」，此外，在農村社區建設的專案實施過程中，政府還需要承擔大量的水電氣暖路等配套基礎設施建設，不可能增加財政收入。在合村併居引發爭議之後，中共山東省委書記劉家義、代省長李干杰分別到農村調研，先後提出了明確要求。劉家義說，推進農村社區建設要充分尊重和順應群眾意願，切實改善農民生產生活條件，確保不減少基本農田、不增添農民負擔。他並強調政策實施絕不能「一刀切」。李干杰則表示，要堅定正確方向，以生產方式轉變為前提，因地制宜，分類施策，條件成熟的積極推進，條件不成熟的不能急於求成。要充分尊重農民意願，「搬不搬、建不建，群眾說了算」，不能強迫命令，不能增加群眾負擔。力戒形式主義、官僚主義，真正把好事辦好。李干杰曾是生態環境部部長，今年4月才出任中共山東省委副書記、代省長。（編輯：張淑伶）1090626