不滿川普盜用歌曲　滾石樂團揚言採取法律行動

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國搖滾傳奇滾石樂團揚言對美國總統川普採取法律行動，因川普在造勢活動上播放他們的歌曲「你不可能一直得到你想要的」（You Can't Always Get What You Want）。法新社報導，根據一份昨晚向美國新聞網站Deadline發出的聲明，滾石樂團（The Rolling Stones）已委託負責表演權相關工作的「廣播音樂公司」（Broadcast Music Inc, BMI），設法阻止川普使用這首歌。聲明寫道：「BMI已代表滾石樂團，通知川普競選團隊，未經授權使用他們的歌曲，將構成違反授權協議。」滾石樂團官方推特（Twitter）帳號也轉推這項聲明。聲明還提到，若川普無視相關限制，依然故我，「將因違反禁令，播放未經授權的音樂，而面臨法律訴訟」。川普早在2016年總統大選競選活動上，就曾播放「你不可能一直得到你想要的」，引發一連串阻止川普繼續使用這首歌的行動。BMI還說，尚未獲得任何來自川普律師團的回應。在這之前，已有許多人採取大動作阻止川普使用某首歌曲，例如已故美國藝人湯姆佩蒂（Tom Petty）的家屬本月稍早痛批川普在20日奧克拉荷馬州杜爾沙市（Tulsa）造勢大會上播放湯姆佩蒂的名曲I Won't BackDown，並寄發勒令停止警告信函給川普競選團隊。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090628